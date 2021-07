Thiago Motta al Genoa aveva un pupillo, il colombiano Agudelo

La Spezia - Segnò nella giornata dell'esordio del tecnico. Da allora Thiago Motta non ha mai rinunciato a Kevin Agudelo durante la sua breve esperienza al Genoa. Il colombiano era arrivato in Italia da centrocampista e il tecnico, ad un passo dalla panchina dello Spezia, lo utilizzò sia da mezzala che da trequartista. Poi l'oggi 22enne dovette attendere lo sbarco in aquilotto per trovare di nuovo continuità di impiego. Il calciatore, cresciuto molto la scorsa stagione, è dato in partenza dal Genoa e potrebbe dunque diventare nuovamente una pista di mercato.