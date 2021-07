Thiago Motta affronterà i suoi maestri Gasperini e Mourinho

La Spezia - Al cospetto di due allenatori che hanno significato tanto per la sua carriera. Tra i temi stagionali, per Thiago Motta anche la prospettiva di sfidare due maestri della panchina di cui è stato calciatore. Gasperini fu colui con cui ha "ricominciato ad amare il calcio" dopo l'annata storta all'Atletico Madrid. Era la stagione 2008/09 e quell'anno al Genoa gli guadagnò la chiamata dall'Inter, insieme a Diego Milito, la stagione successiva. Qui in panchina c'era Jose Mourinho con cui avrebbe vinto scudetto, Coppa Italia e Champions League. Undici anni dopo, l'ex centrocampista è un collega.