Thiago Motta: "Vado a casa contento, possiamo migliorare nel possesso"

La Spezia - "Abbiamo fatto molto bene soprattutto senza palla contro una squadra che ama giocare e che ha giocatori che mettono in difficoltà". La prima di Thiago Motta è un punto vero e meritato frutto di una prestazione davvero interessante, che stimola riflessioni per una squadra che adesso ha solo bisogno di rinforzi e di conoscenza collettiva: "Sono contento della prestazione dei ragazzi, il risultato mi sembra anche giusto perché loro hanno fatto meglio in alcuni momenti e noi abbiamo fatto bene nel finale. Possiamo migliorare quando abbiamo noi la palla. I rigori? Preferisco siate voi a commentare, io sono felice per i ragazzi. Vado a casa contento". Non ama soffermarsi sui singoli, ma non si tira indietro quando a precisa domanda: "Bastoni? Ha fatto molto bene, anche se Simone questo ruolo lo conosceva ma è l'adattamento di tutta la squadra che ci aiuta: sono contento del suo impegno e quello di tutta la squadra. Colley? E' un giocatore che appena arrivato si è messo a disposizione dei compagni, ci può portare tanta velocità in attacco così come fra le linee: a lui chiediamo di venirsela a prendere, di attaccare l'avversario ma devo ringraziarlo anche per il grande lavoro in fase difensiva.