Terzi sprona il gruppo: "Ottima prova, dipende tutto da noi"

La Spezia - "E' comunque un punto contro una squadra forte, che non ci ha regalato nulla. Ora abbiamo due partite in casa, ci bastano due punti. Cercheremo di farne tre contro il Torino". Così Claudio Terzi parla della partita finita 2-2 contro la Sampdoria. "Non siamo riusciti a portarci sul doppio vantaggio e un episodio può sempre capitare. Purtroppo è stato così. Ma sono sicuro che giocando con questo spirito di sacrificio da parte di tutti - chi ha giocato, chi è subentrato e chi è stato in panchina - possiamo raggiungere il nostro obiettivo. Da domani pensiamo al Torino".

Lo Spezia sta macinando da tanti mesi. "Vero, non ci fermiamo da due anni. Non è facile più che altro mentalmente. Ci siamo giocati i play off di serie B al limite, ma siamo un gruppo che ha fatto sempre cose importanti nelle partite della vita. C'è anche un insieme di emotività, di mancanza di esperienza in categoria. Ma oggi è una prestazione ottima, dalla quale possiamo ripartire. Dipende da noi, e questo non è poco".