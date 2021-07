Terzi si allena in Sardegna, Galabinov ha offerte dall’India

La Spezia - Matteo Ricci, Claudio Terzi, Gennaro Acampora e Andrey Galabinov. Quattro aquilotti freschi di chiusura della loro avventura in maglia bianca e ora in cerca di una collocazione. Tutti si allenano privatamente per tenersi in forma in vista di una nuova chiamata, anche il capitano storico Terzi dalla Sardegna dove ha passato qualche giorno di vacanza. Il centravanti bulgaro invece starebbe valutando un’offerta arrivata dal campionato indiano, dove ha già fatto un’esperienza un altro ex di questi anni, lo spagnolo Juande.