Terzi ottiene il patentino Uefa B insieme a Catellani e Valentini

La Spezia - C'è anche l'ormai ex capitano dello Spezia, Claudio Terzi, tra i diplomati di Coverciano al corso Uefa B. La qualifica permette di guidare tutte le prime squadre maschili fino alla Serie D inclusa e le prime squadre femminili fino alla Serie C inclusa. Inoltre con questa abilitazione è possibile allenare tutte le squadre giovanili maschili (ad eccezione delle formazioni partecipanti ai campionati Primavera) e tutte le squadre giovanili femminili.

Con lui si sono diplomate altre vecchie conoscenze aquilotte come Nahuel Valentini e Daniele Capelli. Entrambi peraltro hanno fatto coppia con Terzi nelle ultime stagioni essendo difensori centrali come lui. Diploma anche per Andrea Catellani.