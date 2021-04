Terzi esalta il gruppo: “Reagito dopo Bologna, punto fondamentale”

La Spezia - “Una grande partita, in cui abbiamo anche proposto. Chiaro che la fase difensiva è importante, ma tutta la squadra si è aiuta tata ed è un punto fondamentale per la lotta salvezza. Abbiamo dimostrato di saper reagire subito alla sconfitta di Bologna, abbiamo tirato fuori gli attributi, ora ci concentriamo per la trasferta di Genova”. Claudio Terzi a Sky Sport commenta a caldo il pareggio per 1-1 contro l’Inter capolista e dominatrice del campionato negli ultimi tre mesi.

Per lo Spezia un passo in più verso la salvezza, anche se il Cagliari rimonta ancora da terzultima. “Dietro corrono tutti, dobbiamo pensare a noi e a fare quello che sappiamo. Siamo stati bravi a riproporre quanto il mister ci chiede in settimana e siamo felici di questo punto che ci deve caricare in vista delle prossime partite”.