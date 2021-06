Terzi compie 37 anni tra dieci giorni e la serie B bussa alla sua porta

La Spezia - Un mese e mezzo fa marcava Lukaku con successo in Spezia-Inter 1-1. Tra dieci giorni compie 37 anni e a fine mese scade il suo contratto con lo Spezia Calcio. Intanto prova a godersi un po' di vacanze Claudio Terzi, capitano aquilotto da 218 presenze con la maglia bianca. Il suo è uno dei casi di calciatori in scadenza che sarà affrontato dal prossimo uomo mercato su indicazione di mister Vincenzo Italiano.

Il difensore ha già chiarito di sentirsi ancora calcio giocato nelle gambe dopo aver accumulato un ottimo minutaggio nello scorso campionato (1.872'). Il reparto conoscerà il rientro di Capradossi dall'infortunio e la conferma di Ismaj, mentre per Erlic potrebbe aprirsi la via della cessione in caso arrivasse un'offerta importante. Si cercherà comunque un calciatore con esperienza di massima serie. Attorno a Terzi si coagula già l'interesse di alcuni club di alta serie B. Lui dà assoluta priorità allo Spezia.