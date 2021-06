Tennis, weekend di partite al circolo del Limone

La Spezia - Un fitto programma di appuntamenti nel weekend al Circolo Tennis Spezia di San Venerio per quanto riguarda il weekend imminente. Sabato 19 i ragazzi dell’Under 14 maschile fanno vista al TC Finale Ligure dopo il rinvio della partita valida per l’accesso al tabellone finale; in casa invece l’Over 45 contro il Pegli con inizio alle 9. Domenica 20 le due rappresentative di D2 del Cts cercano il riscatto contro le compagini del Tc Genova e Park Tennis Ge con inizio sui campi di S. Venerio alle 9: mentre la compagine di D3 va in trasferta a Santa Maria.

Nel frattempo sconfitta della squadra spezzina contro il Sarzana (che si dimostra così la sua “bestia nera”). Per quanto riguarda infine le squadre del club spezzino di Serie D2, sconfitte entrambe, una dal Tennis Carasco e l’altra dall’ Andrea Doria.