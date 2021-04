Tennis, valanga di partecipazioni all'ultimo torneo Fitpra a San Venerio

La Spezia - Al Circolo Tennis Spezia, nuovo record locale del torneo di doppio del circuito Fitpra, di qualificazione regionale (per giocatori con tessera agonistica e classifica da “nc” a 4.2) al campionato italiano Gazzetta Challenge: 40 i partecipanti fra gli uomini e 14 le partecipanti tra le donne.

A San Venerio, per l’occasione il duo formato dal “veteranissimo” Franco Paolini e da Luca Calcagnini s’è aggiudicato la prima prova, battendo nella “finalissima” con un 6-3 Marco Tamberi e Vincenzo Menotti in set unico; costoro alla loro quarta finale a livello Tpra.

In semifinale Paolini e Calcagnini avevano avuto la meglio con un 6-4 su Mazzella e Plicanti, collaudato tandem già protagonista in altri appuntamenti della manifestazione provinciale, mentre con 6-5 assai combattuto Tamberi e Menotti avevano superato Pagano e Paoletti.

Nel tabellone femminile, finale fra due coppie inedite, con successo di Costanza Corbani e Raffaella Ponari per 6-3 su Alessandra Pietrelli e Diletta Lorè per 6-3.

Appuntamento a venire col Gazzetta Challenge, campionato nazionale con Master finale previsto al Foro Italico romano, nel weekend prossimo al River di Arcola…col singolare maschile limitato 50 e nella sezione riservata agli All Stars, mentre la prossima settimana è in programma un singolare limitato a San Benedetto, categoria 4.2, a San Benedetto. La rassegna di doppio limitato 4.4, infine, è invece programmata a Luni Mare il 17-18 aprile prossimi. Intanto la federtennis ligure ha ufficializzato che il Master regionale del campionato Fitpra si svolgerà presso l’impianto di Valletta Cambiaso, af Albaro, il 1.o e 2 Maggio.

Nel frattempo il club di San Venerio ha inaugurato la tensostruttura che funge, con tutte le precauzioni dovute, da palestra all’aperto e s’appresta a battezzare i medesimi campi superpanoramici di “paddle”.