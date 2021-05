Tennis, a San Venerio questa volta meglio la Serie D delle "under"

La Spezia - Weekend non positivo, quello scorso, per le rappresentative “under” del Circolo Tennis Spezia che comunque escono più che dignitosamente dai rispettivi incontri.

L’Under 16 femminile ha avuto la peggio contro la forte formazione del S. Margherita. Sconfitta anche per i ragazzi dell’ “U16” maschile che s’arrendono, però solo al doppio di spareggio, al Park Tennis Genova.

In compenso vince la compagine di Serie D2 maschile del Cts, 3-1, opposta a quella del Luni Global. La D4 maschile, squadra B, ottiene da parte sua il primo punto nella finale per la promozione alla serie superiore (turno di ritorno domenica prossima 30 Maggio sui campi del Ceparana dalle ore 14).

Per quanto concerne il Torneo Open, che sta per chiudersi, arrivati alla fase conclusiva: Trusdeni, Pellegrino, Maccari, Sorrentino, Tavilla e Pierotti; che si stanno contendendo l’accesso alla “finalissima”.

Infine fitto il programma del weekend a venire del 29 e 30 Maggio…riprende il campionato degli over 45, sospeso per la pandemia, la rappresentativa di San Venerio sarà di scena a Genova in casa del Dlf Quarto.

Per concludere, domenica 23/5 sui campi di S. Venerio ambedue i complessi della D2 maschile, che se la vedono col Valletta Calbiaso e il River.