La Spezia - A Claudio Grassi la 1.a edizione del Torneo Open “Vetitia” (birra artigianale) evento M.a.r, al Circolo Tennis Spezia, durato a San Venerio una decina di giorni: battuto infatti in finale Filippo Romano per 3-6 / 6-2 / 6-2.

In semifinale Grassi aveva eliminato Savio con un 6-1 e 6-2; da parte sua Romano aveva avuto la meglio su Simoni con un 7-5 e 6-1.