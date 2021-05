Tennis Spezia: week-end ricco di soddisfazioni

La Spezia - Weekend di soddisfazione, quello scorso, per il settore giovanile diretto dal Maestro Righetti e dal suo staff al Circolo Tennis Spezia. Vince l’ Under 16 femminile, che s’impone alla formazione dell’Imperia per 2-0, così come l’ “U16” maschile che si afferma per 2-1 sul Lunimare: per entrambe le formazioni il prossimo turno in casa, obiettivo strappare il biglietto di accesso alla fase finale del torneo, rispettivamente contro Santa Margherita e Park Tennis Genova (si comincia sabato 22/5 alle ore 14).



Nel “derby interno” della Serie D4 maschile, prevale la squadra B di San Venerio, che accede allo scontro con il Ceparana per la promozione in D3; primo incontro domenica 23/05 sui campi di Ceparana…il turno di ritorno il 30 Maggio a S. Venerio. Domenica 23 Maggio infine, alla Spezia la formazione della D2 maschile che ospita il Luniglobal alle 9, mentre l’altra del Cts fa visita al TC Albaro. Per concludere, fino al 23 di questo mese in corso ivi il Torneo Open.