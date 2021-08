Tennis: Jasmine Paolini e Renzo Furlan alla Spezia

La Spezia - Jasmine Paolini, numero 96 del tennis mondiale è arrivata alla Spezia per allenarsi al Circolo tennis di San Venerio. Il numero 96 del mondo è stilato secondo la classifica della Women Tennis Association, la quale all’indomani delle Olimpiadi si sta preparando all’ U.S. Open: dal circolo stesso, sempre onorato di accudire a personaggi d’un certo calibro, alla medesima Paolini e allo staff che la supporta.

“Siamo venuti qui – ha spiegato Jasmine che ha in bagaglio 8 successi in tornei del circuito Itf e di recente ha colto la prima vittoria “targata” Wta in Croazia a Bol - perché l’ambiente e le strutture sono buoni a cominciare da un campo duro e adeguato all’avvio della preparazione a New York. Tokyo? Un’esperienza indimenticabile”.

Non meno contento il suo coach, quel Renzo Furlan che molti ricorderanno con l’Italia in Coppa Davis, da giocatore.

“Ricordo sempre volentieri La Spezia – ha affermato il veneto molto spesso di stanza a Marina di Massa - dove a lungo sono venuto a portare dei ragazzi di livello 15.000 e qualche anno fa sono capitato insieme a Diego Nargiso…una “location” come poche altre. Il tennis italiano? Sul versante maschile non è mai stato, storicamente, così bene mentre su quello femminile deve un po’ recuperare i tempi della Pennetta e compagnia (ma sta lavorando, eccome, in tal senso)”.

Per ultimo, ma non da ultimo, ecco quel Danilo Pizzorno, allenatore federale che con ogni probabilità è oggi il massimo esperto italiano in fatto di video-analisi applicata al tennis.

“Abbiamo lavorato in questi giorni – ha detto il torinese, il quale è il responsabile tecnico al Tennis Club “Bonacossa” a Milano e collabora anche lo Stampa Sporting Torino i l’Accademia Tennis Apuano, quest’ultima da anni gestore tecnico a S. Venerio – in particolare su servizio, risposta al servizio e diritto, tanto per cominciare con vista agli Stati Uniti; ma ciò non toglie che abbiamo impostato un lavoro che può essere ulteriormente sviluppato anche dopo”.

Per la cronaca hanno contribuito a questa “due giorni” spezzina della Paolini pure il migliarinese Alessandro Giannessi e il massese Lorenzo Vatteroni.