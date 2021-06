Tempo di scegliere tra Zoet e Provedel, che piace al Parma

La Spezia - Difficilmente rimarranno entrambi, non è detto che ne rimanga anche solo uno. Ma il dualismo tra i numeri 1 più gettonati della scorsa stagione è destinato scomparire. La convivenza - splendida, due grandi professionisti - tra Jeroen Zoet, 30 anni, e Ivan Provedel, 27 anni, era figlia degli eventi. L'infortunio dell'olandese a Udine alla seconda giornata di campionato ha obbligato Meluso, che lo aveva scelto come titolare, a cercare un sostituto. Il friulano era ai margini all'Empoli, che infatti non ha chiesto neanche un indennizzo per liberarlo. Un affare.

La capacità di Provedel di giocare con i piedi si è rivelata fondamentale nel gioco di Italiano, che lo ha confermato titolare anche dopo che Zoet era tornato in auge nel periodo di infezione da Covid del collega. Poi però, dopo la mancata uscita nella partita contro la Sampdoria che poteva valere la salvezza matematica, la sorpresa dell'ex PSV tra i pali nella sfida decisiva contro il Torino. Oggi entrambi puntano a rimanere allo Spezia.

Situazioni contrattuali solo apparentemente simili. Entrambi hanno un accordo fino al 2022, ma le cifre percepite da Zoet sono molto maggiori rispetto all'ingaggio di Provedel. Di fatto, questi ha ancora uno stipendio da serie B. Lo Spezia ha inoltre dalla sua un clausola per prolungare unilateralmente fino al 2023, ma in caso di permanenza un rinnovo con adeguamento è la logica. Si registra peraltro l'interesse del Parma, che perderà Sepe. E allo Spezia andrà fatta una scelta. Nessuno dei due è un numero dodici.