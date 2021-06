Tella-Italiano, tra poche ore l'incontro per il rinnovo

La Spezia - Si terrà oggi pomeriggio l'incontro tra Vincenzo Italiano e Nishant Tella per parlare del rinnovo del contratto del tecnico dello Spezia Calcio. Confermato in queste ore l'appuntamento in sede, presso la sala del consiglio intitolata alla memoria di Marco Simonetti. Tutto lascia presupporre si arriverà alla firma che tutta la piazza attende e che toglierà l'allenatore dal mercato. Ieri si era diffusa la notizia di una sua presenza a Roma per trattare con la Lazio, risultata non vera. In serata Italiano era a cena a San Terenzo, l'incontro di oggi già fissato in agenda.