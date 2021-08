Tarros, prima di campionato in casa contro Arezzo

La Spezia - Diramato dal Comitato Regionale Toscano della federbasket il calendario, seppur provvisorio, del prossimo campionato di Serie C Gold alla quale la Tarros Spezia partecipa per la terza stagione cestistica di fila. Ai nastri di partenza 16 complessi, con formula che qualifica ai playoff le squadre classificate dal primo all'ottavo posto a fine regular season; al meglio delle cinque partite invece nella finale che vale l’unica promozione in B. In C Silver l’ultima classificata, insieme alla perdente i playout, ai quali partecipano le compagini classificatesi dalla dodicesima alla quindicesima posizione.

La Tarros esordirà al PalaSprint ospitando domenica 3/10 alle ore 18 l’Arezzo, prima trasferta in quel di Montecatini, una settimana più tardi. Successivamente nell’ordine…Cus Pisa-Tarros il 17/10, Tarros-Agliana il 24/10, D. Bosco Livorno-Tarros il 30/10, Tarros-Virtus Siena il 7/11, Castelfiorentino-Tarros il 13/11, Tarros-Montecatini Valdinievole il 21/1, Olimpia Legnaia-Tarros il 27/11, Tarros-Valdisieve il 5/12, Montevarchi-Tarros mercoledì 8/12, Tarros-Lucca il 12/12, Valdarno-Tarros il 19/12. Dopo la pausa natalizia ecco Tarros-Quarrata mercoledì 5/1/2022 e il 9/1 chiusura del girone d’andata con Prato-Tarros (9/1).

Un unico turno infrasettimanale invece nel girone di ritorno: si tratta di Tarros-Montevarchi il 23/3. All’indomani della sosta pasquale, il 17/4, infine l’annata “regolare” si concluderà per tutti sabato 24/4. “Campionato tanto per cambiare difficile – commenta il presidente tarrosiano Danilo Caluri – ma penso di poter ambire ancora ai playoff”.