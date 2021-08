Tarros: ecco Andrea Vignali, specialista delle promozioni

La Spezia - Alla Tarros Spezia giunge anche il terzo rinforzo che, assai probabilmente, suggella la campagna estiva tarrosiana in vista del prossimo campionato di Serie C Gold. Approda difatti in bianconero l’ala-pivot Andrea Vignali, massese classe ‘93, specialista in promozioni dalla C Gold alla B; infatti nella stagione 2018/19 Vignali ha trascinato alla vittoria del campionato il Corona Platina di Piadena-Cr, ove poi è rimasto a fare la B, e nell’annata scorsa ha ripetuto l’impresa nel Forio ad Ischia. Molta Serie B nel suo passato ed esperienze a Capo d’ Orlando, Barcellona P.G., Martina Franca, Francavilla, Firenze, Viterbo e Imola. Mancino dalla mano vellutata, in linea di massima andrà a prendere il posto di Federico Casoni, partito per Montecatini Terme, sebbene rispetto a quest’ultimo svari di meno sulle ali.