Tarros attende Imola per la seconda fase playoff

La Spezia - Vai con la seconda fase dei playoff per la promozione in Serie B2, è quanto spetta alla Tarros Spezia domani, mercoledì 30 giugno, al Palasprint spezzino, avversario la Virtus Spes Imola con turno di ritorno sabato 3 in provincia di Bologna. In caso di passaggio di quest’ulteriore turno ai “tarrosiani” ne spetterebbe un altro ancora probabilmente contro compagine lombarda o marchigiana.



Alla Spezia arbitrano Francesco Venturini di Lucca e Matteo Luchi di Prato. Fischio d’inizio alle ore 21.

Fra i bianconeri, ancora assente soltanto l’ala Jacopo Loni, mentre la guardia Davide Leporati dovrebbe quanto meno andare in panchina. Tenuta morale in generale buona. Coach Maurizio Bertelà apparentemente di buon umore: "la squadra s’è riposata, sì, speriamo solo non troppo; dice con allusione al prolungato periodo di soli allenamenti dopo la liquidazione della “pratica Agliana” in tre soli match. Caldi? Con queste temperature non potremmo non esserlo… L’allenatore afferma di aver sicuramente visto gli imolesi giocare meglio che nella nervosa (e forse non fortunata) partita persa contro il Jesolo. Traduzione, vietato abbassare la guardia, sommamente vietato".



Nella foto, Leporati in allenamento, sullo sfondo il team-manager Mirco Cerretti