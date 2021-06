Tarros ad Agliana, stasera c'è gara-2. Coach Bertelà: "Ormai ogni partita è una finale"

La Spezia - Secondo atto del confronto che nella seconda fase dei playoff toscani oppone la Tarros Spezia all’Endiasfalti Agliana, mercoledì 9 giugno al Palacapitini aglianese, alle 21.15 (arbitrano Matteo Landi di Pontedera e Francesco Barbarulo di Vinci). La squadra spezzina parte alle 18 dal Palamariotti. Ancora impossibile schierare l’ala Jacopo Loni e la guardia Davide Leporati, dovrebbe farcela capitan Lorenzo Fazio, nonostante la contusione. Anche i pistoiesi non sono al completo. Coach Maurizio Bertelà si lascia sfuggire che in caso di un’altra vittoria, dopo quella al Palasprint in “gara uno”, sarebbe quasi fatta; ma aggiunge che ormai ogni partita è una finale. Un tocco d’incoraggiamento intanto dal vicepresidente bianconero Andrea Della Croce: "La cosa più apprezzabile del successo alla Spezia è stata probabilmente proprio quella parte finale in cui abbiamo sentito sul collo il fiato di un’Agliana che pareva travolta e invece s’è riavvicinata a 6 punti. E’ quando riesci a uscire da un “impasse” in cui vanno a canestro solo i tiri avversari che si rivela la compagine non solo buona, ma pure vincente, come forse stiamo diventando".