Tarros a Firenze per il riscatto immediato

La Spezia - La Tarros Spezia cerca il rilancio, dopo la prima sconfitta interna nei playoff di fronte all’ Endiasfalti Agliana, giovedì 27 maggio contro la Cantini Lorano Olimpia Legnaia al Palafilarete di Firenze. Si gioca alle 21.15, si tratta del posticipo della 3.a giornata di ritorno, nonché penultima di questa seconda tappa della Serie C Gold toscana di pallacanestro. Per la cronaca arbitrano Giuseppe Salvo di Pisa e Lorenzo Nocchi di Vicopisano. Salvo sorprese in extremis, assenti fra gli sprugolini gli ormai “soliti” tre, cioè le guardie Jacopo Loni e Davide Leporati più il play di riserva Christian Petani.



Si spera che il giorno di riposo concesso ai giocatori sia servito, anche perché coach Bertelà è dell’idea che se il momento “tarrosiano” è difficile, lo è più sul piano fisico che non psicologico (in fondo una partita nei playoff, dove quasi quasi sono tutte finali, può anche succedere di perdere…e comunque il passaggio alla prossima fase è già assicurato per cui non è il caso di abbattersi): troppi cioè i bianconeri che ormai hanno già giocato davvero tanto. A questo punto verrebbe da pensare che la rotazione fra gli spezzini verrà accentuata, vedremo, nel frattempo mister Maurizio sprona risolutamente a non sottovalutare questi aglianesi che di sicuro scalpitano per togliersi da quota zero punti; anche se nel turno d’andata, alla Spezia, di fronte a loro fu nel complesso agevole.