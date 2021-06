Tarros Spezia alla ricerca del 3-0 sull'Endiasfalti Agliana al Palasprint

La Spezia - “Final point” nella canna della Tarros Spezia, che vincendo si porterebbe sul 3-0 in un confronto al meglio delle 5 gare con l’Endiasfalti Agliana, domenica 13/6 al Palasprint spezzino: vorrebbe dire passaggio appunto alla finale di questa seconda fase dei playoff toscani per la promozione in Serie B2…e capitan Lorenzo Fazio e compagni non vedono l’ora di chiudere la pratica, anche per poter tirare un attimo il fiato, in questo periodo in cui un match tira l’altro.

Dopo il “bis” vincente ad Agliana il morale non può essere che buono, fra gli sprugolini, comunque coach Maurizio Bertelà ammonisce a non sottovalutare dei pistoiesi (quasi al completo) all’ultima spiaggia.

Fra i bianconeri mancherà per l’ennesima volta l’ala Jacopo Loni, la guardia Davide Leporati potrebbe invece andare almeno in panchina, decisione al termine dell’ultimo allenamento.

Per la cronaca, coppia arbitrale tutta pisana, composta da Filippo Biancalana di San Giuliano Terme e Michele Marinaro di Cascina; avvio alle ore 18.