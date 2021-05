Tarros Spezia ad Agliana per una partita che non ammette distrazioni

La Spezia - Secondo impegno interno consecutivo per la Tarros Spezia nei playoff della Serie C Gold toscana. Travolta l’Olimpia Legnaia, gli sprugolini ricevono domenica 23/5 (ore 18) sempre al Palasprint spezzino l’Endiasfalti Agliana, per la 2.a giornata del girone di ritorno.

Il 74-68 con cui s’imposero nel turno d’andata in provincia di Pistoia dovrebbe indurre i bianconeri all’ottimismo, ma coach Maurizio Bertelà si limita a dire, una volta di più di poche parole: "Ormai ogni partita sarà difficile sino alla fine". Tanto più che gli aglianesi sono lì dietro a 2 punti soltanto.



Assenti i soliti tre, cioè le guardie Loni e Leporati più il play di rincalzo Petani, chissà che nel finale non possa esserci di nuovo qualche spiraglio come occorso nell’ultimo match con un Gaspani capace di 3 punti agli sgoccioli…2 più un tiro libero.

Per la cronaca arbitrano Marco Corso di Pisa e Lorenzo Panicucci di Ponsacco-Pi, Pielle Li-Virtus Si e Olimpia-Castelfiorentino le altre due partite del turno, infine di seguito l’attuale classifica del raggruppamento; Unicusano Pielle Livorno punti 14, Acea Virtus Siena 10, Tarros Sp 8, Endiasfalti Agliana Pt 6, Solettificio Manetti Castelfiorentino Fi 4, Cantini Lorano O. Legnaia 0.