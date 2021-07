Tappa spezzina per "Pare bella", la barca protagonista del progetto Cambiavento

La Spezia - Tre giovanissimi istruttori di vela dell’Asd “Oxygene Sail”, membri della Tri-Este crew, soci del Gruppo Marinai d’Italia di Terracina e soci onorari del Circolo Legambiente Terracina “Pisco Montano”: Simone Cervelloni, Lapo Salvatelli e Benjamin Wender, amanti della vela e dell’andare per mare, sono i fautori di un ambizioso progetto denominato «Cambiavento». Il progetto consiste appunto nella circumnavigazione a vela dell’Italia in 60 circa giorni, toccando 40 porti (da Genova alla Spezia, passando per Marina di Pisa, Portoferrario, Talamone fino all'ultima tappa prevista che sarà Trieste) e percorrendo un totale di 1580 miglia nautiche. La barca, utilizzata una Este 24 dal nome “Pare Bella”, è stata messa a disposizione dell’Asd “Oxygene Sail”. Con l’obiettivo di navigare ad impatto ambientale zero, i giovani contribuiranno alla raccolta dei dati sui rifiuti flottanti in mare, quale esempio di citizen science, attraverso l’utilizzo di un protocollo standardizzato, a livello europeo, il MedSeaLitter 2019 (già sperimentato a livello nazionale da Ispra e altre associazioni/centri di ricerca come Legambiente), sotto il coordinamento del Circolo Legambiente Terracina “Pisco Montano”, da sempre molto attivo nel settore del marinelitter che ne ha curato la formazione, con la Dott.ssa Annalaura Rossi, ecologa e referente “Educazione Ambientale” del Circolo.



L’iniziativa sarà anche caratterizzata dalla realizzazione “in house” di brevi filmati che racconteranno dei momenti di vita di bordo, dei paesaggi costieri e di eventuali incontri con specie marine, dove il tutto verrà condiviso in “real time” attraverso l’utilizzo dei social network. Inoltre, saranno pubblicati video, con brevi lezioni di vela, che affronteranno

buona parte dei principi riguardanti le tecniche di navigazione, partendo dai concetti base, fino ad arrivare, gradualmente, a quelle più avanzate. Infine, la possibilità, sempre tramite i social, di poter rendere partecipe il pubblico delle situazioni che l’equipaggio incontrerà nella navigazione. In sintesi, un viaggio interattivo finalizzato a far avvicinare ed appassionare le persone, soprattutto i giovani, ad uno stile di vita sano, coscienzioso ed improntato al rispetto di ciò che ci circonda e, contestualmente, contribuire a diffondere la conoscenza, la cultura e l’amore per il mare.



Aderiscono e supportano l’iniziativa l’Associazione Sportiva Dilettantistica “Oxygene Sail”, l’Associazione Nazionale Marinai d’Italia – Gruppo di Terracina, il Circolo Legambiente Terracina “Pisco Montano” e la Farmacia Comunale di Terracina. Associazioni ed attività sempre al fianco dei giovani che ripongono negli stessi grande fiducia, specialmente per le potenzialità che i medesimi possono esprimere soprattutto per la tutela e la salvaguardia di un bene prezioso come il mare. L’imperativo di questa impresa sarà, prima di ogni cosa, “navigare in sicurezza”.