Tanto pallone e un mix di lingue, i primi giorni di Motta come Bjelica

La Spezia - Ne è passata di acqua sotto i ponti, eppure c'è una certa assonanza. Sette anni fa arrivava in aquilotto Nenad Bjelica, catapultato a Moena in un ritiro trovato all'ultimo secondo grazie ai contatti di Umberto Marino. Si presentò in Italia con pochi giorni di preavviso, fece in tempo ad ispirare un minimo di calciomercato ed era già preparazione estiva in montagna.

Con Thiago Motta non è andata molto diversamente. Preavviso poco poco anche in questo caso. Capacità di incidere sul mercato: zero, almeno per ora. Anche perché di fatto la campagna acquisti in casa Spezia non è ancora iniziata. C'è anche uno staff internazionale, come quello che si portò dietro il croato.



E poi c'è il pallone, la vera lingua comune. La sola, per la verità, perché proprio come con Bjelica lo staff è straniero. Hugeux usa molto il francese, Colinet se la cava anche con l'inglese. Motta mette d'accordo tutti anche con l'idioma, un po' come faceva Bjelica che si presentò con un'infarinatura più che sufficiente di italiano (QUI per rileggere) che aveva stupito un po' tutti e conquistato subito le simpatie dei tifosi.

Anche Motta fa lavorare moltissimo con il pallone. Chiunque abbia avuto modo di leggere la sua tesi di diploma Uefa Pro non ne rimarrà stupito. Lo strumento del gioco ispira il titolo e tutta la riflessione che ne deriva. Sempre tra i piedi dei calciatori, per sviluppare quella confidenza che è alla base di ogni progresso secondo l'ex azzurro. Oggi primo giorno vero di allenamento a Prato allo Stelvio.