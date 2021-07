Tamponi in casa Spezia, si temono altri tre positivi

La Spezia - Un secondo caso di Covid, altri due in attesa del responso del tampone. Si allarga l’emergenza in seno allo Spezia in ritiro a Prato allo Stelvio. Dopo il caso di un tesserato emerso nei primissimi giorni, un secondo giro di tamponi avrebbe confermato la positività di un ulteriore elemento mentre altri due tesserati vengono valutati in queste ore.

Situazione quindi non semplice quella in cui Thiago Motta ed il suo staff si trovano ad operare agli esordi della stagione. Stamattina sessione di quasi due ore con focus sulla circolazione di palla e le azioni di riconquista e verticalizzazione. Morale alto per la truppa nonostante i ranghi ridotti.



