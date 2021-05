TEN Restaurants non sarà più main sponsor dello Spezia Calcio

Con il marchio sul petto, le aquile hanno conquistato la promozione in serie B e successivamente la permanenza in serie A.

La Spezia - Con o senza forchetta e coltello, TEN Restaurants difficilmente sarà il primo sponsor di maglia dello Spezia Calcio per la prossima stagione di serie A. Il 30 giugno prossimo scade l'accordo tra il marchio - con ristoranti tra Liguria, Veneto, Lombardia, Sardegna ed Emilia - ed il club di Via Melara e nessuna trattativa è al momento imbastita per il rinnovo. Tutto segue il filo logico del disimpegno del gruppo Volpi, a cui TEN appartiene attraverso Hi Food, dallo Spezia Calcio. Con il marchio sul petto, le aquile hanno conquistato la promozione in serie B e successivamente la permanenza in serie A.