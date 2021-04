La Spezia - Una doppietta in sei minuti non si segna certo tutte le settimane e per lo svedese Mattias Svanberg la palma del migliore è certamente meritata. Ai microfondi Dazn commenta così il successo dei suoi: "Il mister lo ha detto prima della gara: oggi dovevamo solo vincere, non importa come. Venivamo da partite ben giocate ma senza fare gol, questa volta è andata diversamente. La doppietta? Quando giochi tanto, riesci a migliorarti e a fare le cose che vorresti".