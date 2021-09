Sul mercato dello Spezia, scettici e ottimisti si equivalgono

La Spezia - Quasi 1.500 voti nelle 36 ore del sondaggio sul mercato estivo dello Spezia. Non c'è un giudizio univoco sull'operato di Riccardo Pecini e della famiglia Platek. Qualcosa che si poteva attendere: molti calciatori sono materiale per esperti, arrivano da campionati esteri e rappresentano una scoperta tutta da fare per i tifosi.

Alla domanda Quale giudizio esprimete sul mercato estivo dello Spezia Calcio?, la maggioranza relativa risponde insufficiente (il 29%), seguita da sufficiente per il 26.6% e buono per il 25%. Una distribuzione piuttosto lineare, con due code: il 10.9% lo ritiene pessimo e l'8.5% lo reputa ottimo.