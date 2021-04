Suggestioni USA: lo Spezia segue il fantasista Anthony Fontana

La Spezia - Inevitabile il collegamento, inevitabili le suggestioni. Il primo nome sulla tratta dell'ampliato scouting dello Spezia Calcio, che beneficia dell'apporto di Ramsey, è quello di Anthony Fontana, fantasista d'attacco dei Philadelphia Union. Classe 1999, è stato uno dei giovani più in vista della scorsa stagione in MLS con 6 reti in 465 minuti giocati. Ieri sera è stato protagonista nella partita contro i costaricani del Deportivo Saprissa per un match della Champions League nordamericana: un gol ed un assist.

A riportare dell'interesse dello Spezia Calcio è oggi SBI Soccer. Fontana, di chiara origine italiana, ha appunto anche passaporto tricolore e quindi tesserabile come comunitario. Non sarebbe il primo americano per gli aquilotti, visto che nel 2015 Guido Angelozzi portò l'attaccante Roberto Kristo. Ovviamente l'ultima parola spetterebbe eventualmente al responsabile dell'area tecnica Mauro Meluso.