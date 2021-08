Su Antiste garantisce Pecini: "Acquisto per presente e futuro"

La Spezia - Janis Antiste firma fino al 2026 e diviene uno di quei calciatori tutti da scoprire per lo Spezia 21/22. Di più, per Riccardo Pecini può diventare un calciatore da scoprire per tutta la serie A. "Un acquisto importante sia per il presente che in prospettiva. È un 2002 con grandi qualità, che ha diverse presenze con la prima squadra del Tolosa e sono sicuro che saprà dimostrare il proprio valore anche in Italia”.

In questi minuti l'ufficializzazione di questo mancino naturale, attaccante esterno per Thiago Motta ma capace di svariare su tutto il fronte d'attacco. Esordio in Ligue 1 a 17 anni con la maglia della sua città, buona confidenza con il gol. "Sono motivato ed elettrizzato dalla possibilità di mettermi alla prova in Serie A, uno dei campionati più difficili e importanti al mondo. Ringrazio il Tolosa che mi ha consentito di essere qui oggi e ringrazio il mio nuovo club per la fiducia che ha riposto in me: non vedo l'ora di poterla ripagare sul rettangolo di gioco", queste le prime parole da aquilotto. Ha scelto la maglia numero 22.