Strelec da chiudere, poi Pecini sposterà il mirino sui centrocampisti

La Spezia - Mister Robert Platek e la consorte Laure in giro per Lerici e il Golfo dei Poeti, mischiati nella folla come normali turisti. Ma al di là dell'outfit decisamente casual e tipicamente (cappellino, tshirt, bermuda d'ordinanza), non sono stati pochi i tifosi che lo hanno riconosciuto e magari salutato, con discrezione, colui che da febbraio è diventato il proprietario dello Spezia Calcio. Un contatto con i suoi dirigenti e con la squadra, prima di ripartire verso Washington nella giornata di venerdì. Due giorni più tardi la squadra di Thiago Motta farà il suo esordio in campionato, ospite del Cagliari con la speranza di poter contare oltreché sul centrocampista Aimar Sher anche su Roberto Piccoli e sul polacco Arkadiusz Reca, in arrivo dall'Atalanta. Sher, classe 2002 dall'Hammarby in Svezia, è già in città e ha svolto le visite mediche. Nella stagione in corso ha già disputato 12 partite tra campionato e preliminari di Uefa Conference League ed è quindi allenato a dovere, disponibile quanto meno ad entrare nel gruppo dei convocati. Nato in Iraq, a 4 anni si è trasferito in Svezia con la famiglia, ha giocato nelle nazionali giovanili ed è un centrocampista centrale molto abile soprattutto nella fase difensiva.



E' proprio nel settore nevralgico, quello di centrocampo, che Pecini orienterà tutte le sue energie negli ultimi dieci giorni di mercato, specialmente se dovesse tornare dalla Slovacchia con la buona notizia di Strelec, più vicino alla maglia bianca ma non ancora ufficiale: detto di Sher, Giulio Maggiore e Viktor Kovalenko sono gli unici veri e propri mediani, con Leo Sena fuori per parecchio tempo e almeno altri quattro innesti necessari alla causa. Ma dopo la gara in Sardegna si scatenerà una specie di tempesta che toccherà un po' tutti i club della serie A, rimasti per lo più a guardare in questi primi 45 giorni abbondanti di mercato. Al gruppo di Thiago Motta potrebbe aggregarsi il 21enne Johan Hove, prospetto dello Stromsgodset e nazionale norvegese: in un primo momento sembrava potesse essere lasciato in prestito per la stagione ma se dovesse essere necessario, sarà portato in Italia con un anno di anticipo. Radiomercato dà il Lecce sulle tracce di Nahuel Estevez: all'Estudiantes il club salentino ha proposto il prestito oneroso con diritto che diventa obbligo in A ma il club argentino preferisce monetizzare e da questo punto di vista è decisamente più allettante l'offerta che Pecini fece a suo tempo per riportarlo in maglia bianca: 1,5 milioni però non bastarono a far capitolare la dirigenza della squadra di di La Plata. Che Estevez voglia l'Europa e soprattutto l'Italia è arcinoto, ma ora il tempo inizia a stringere e alla vigilia di Ferragosto il centrocampista di Buenos Aires ha giocato il secondo tempo della gara contro il Boca Juniors, nella sesta giornata della seconda fase della Primera Division argentina con vittoria dei biancorossi per 1-0. Se ne saprà di più entro il fine settimana.



L'ex interista Lorenzo Colombini, dopo un'intera preparazione agli ordini di Thiago Motta, è prossimo al trasferimento al Lecco in serie C, mentre lo Spezia attende il Sassuolo per capire le intenzioni di Mehdi Bourabia e Davide Frattesi: i due club sono d'accordo per il trasferimento del primo con un aiuto economico della società neroverde per il pagamento dell'ingaggio, per l'ex monzese saranno decisive le ultime ore di mercato. Carnevali nel frattempo ha finalmente trovato l'accordo con la Juventus per Manuel Locatelli, una delle chiavi delle prossime mosse. Si andrà a chiudere la lunga e tortuosa trattativa che porterà alla Contimassa il fresco campione d'Europa sulla base di un prestito con obbligo di riscatto non più vincolato alla qualificazione alla prossima Champions League per una cifra importante: 35 milioni di euro più bonus. A Genova si parla da qualche giorno di Albin Ekdal come possibile rinforzo per gli aquilotti: il centrocampista della Sampdoria avrebbe le qualità per dare una mano vista la sua esperienza e duttilità ma l'ingaggio (1,1 milioni a stagione) è piuttosto pesante. Trequartista, centrale o esterno di centrocampo, ha fatto anche il regista ma per arrivarci serve un'intesa fra le società, magari inserendo anche Tonelli, difensore centrale che piace, non da oggi, a Pecini.