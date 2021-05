Stasera Cittadella-Venezia per l'andata della finale play off

La Spezia - Sarà comunque una veneta a salire in serie A. L'ultimo posto per il massimo campionato edizione 21/22 se lo giocano Cittadella e Venezia, con primo appuntamento questa sera al Tombolato. Lì dove gli uomini di Roberto Venturato hanno costruito il passaggio del turno abbattendo la corazzata Monza con tre gol, proveranno a guadagnarsi un pezzo di paradiso contro il bel Venezia di Paolo Zanetti. In caso di doppio pareggio, saranno proprio questi a salire di categoria in virtù di un regolamento che gli spezzini conoscono bene.