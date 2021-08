La Spezia - Un solo squalificato in Serie A dopo la seconda giornata di campionato. Il Giudice Sportivo, infatti, ha comunicato un turno di stop per Kelvin Almian, difensore dello Spezia, "espulso per avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete" durante Lazio-Spezia 6-1.