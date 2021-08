Spezia: volo charter per la Sardegna, per accorciare i tempi

La Spezia - Seduta mattutina per le Aquile sul terreno del Comunale di Follo, dove continua la preparazione per l'esordio in campionato di lunedì a Cagliari. La squadra come di consueto ha pranzato al Ferdeghini per poi godersi un pomeriggio libero da impegni. Da domani si intensifica il lavoro con doppie sedute mentre domenica è prevista la partenza per l'isola con un volo charter. Dalla Sardegna, la comitiva ripartirà lunedì sera dopo la conclusione del match visto che martedì sarà già tempo di ripresa in vista della sfida di Roma, in programma sabato prossimo.