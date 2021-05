Spezia salvo matematicamente per 20 minuti: ci sarà ancora da soffrire

La Spezia - 20.45 – Iniziano le partite.

20.59– Genoa in vantaggio sul Bologna con una rete di Zappacosta al 13'. Risultato importante per lo Spezia, che deve riuscire a non arrivare a pari punti con rossoblù e Benevento: la classifica avulsa lo penalizzarebbe.

21.02 – Gol dello Spezia con Pobega al 15'. In questo momento aquilotti a +5 sul Benevento che pareggia 0-0 a Bergamo.

21.05 – Va sotto il Torino contro il Milan con un gol di Theo al 19'. Granata che scendono a 35 punti.

21.08 - Segna l'Atalanta con Muriel al 22' ed è un gol importantissimo: in questo momento lo Spezia è salvo matematicamente!

21.12 – Torino-Milan 0-2, segna Kessie su rigore al 26'.

21.20 - Pareggia la Sampdoria al 34' con Verre, tutto da rifare per lo Spezia che scende a 35 punti.

21.30 circa – Finiscono i primi tempi: lo Spezia è stato matematicamente salvo per 12 minuti.

21.50 – Iniziano i secondi tempi.

21.55 – Terzo gol del Milan contro il Torino: 0-3 rete di Diaz al 50'.

22.05 – All'ora di gioco la classifica in coda recita: Benevento 31, Torino e Spezia 35, Cagliari 36.

22.06 – Scamacca su rigore fa Bologna-Genoa 0-2 al 61'. Il Milan si porta sul 4-0 con Theo al 62'.

22.10 – Raddoppia l'Atalanta sul Benevento: 2-0 al 67' rete di Pasalic appena entrato.

22.13 – Quinto gol del Milan con Rebic al 68'.

22.17 – Al 72' il Torino perde per 6-0 contro il Milan, ha segnato ancora Rebic.

22.19 - Ha segnato Pobega! Lo Spezia passa di nuovo in vantaggio ed è matematicamente salvo al 73' della partita contro la Sampdoria.

22.24 – Umiliazione storica per il Torino: 0-7 in casa e ancora Rebic in gol al 79'.

22.25 – Benevento in dieci a Bergamo, espulso Caldirola per doppio giallo al minuto 82.

22.26 – Doccia fredda per lo Spezia, che si fa nuovamente raggiungere dalla Sampdoria: ha segnato Keita al 80'. Ora è 2-2 a Marassi, la salvezza matematica è durata 7 minuti questa volta.

22.35 – Primi finali: Torino-Milan 0-7 e Atalanta-Benevento 2-0

22.37 – Finisce anche Bologna-Genoa 0-2

22.39 – Finita a Marassi: Sampdoria-Spezia 2-2. Ci sarà ancora da soffrire.