Spezia, puó arrivare Petko Hristov

La Spezia - Il gong è fissato proprio nell’ultimo giorno di contratto: oggi finira’ ufficialmente la storia di Vincenzo Italiano dopo due anni di successi ed un’amara e inaspettata coda. Il tecnico di Ribera firma per la Fiorentina dove esporterà la sua filosofia e il suo credo calcistico. Nel frattempo lo Spezia è alla ricerca di un tecnico e il nuovo diesse Pecini, pronto a presentarsi ufficialmente alla città, ha individuato la contropartita tecnica oggetto dell’intesa con cui il club ha liberato i membri dello staff di Italiano. Secondo Skysport si tratta del difensore centrale e nazionale bulgaro, classe 1999, Petko Hristov, lo scorso anno alla Pro Vercelli in Serie C. Per lui 36 presenze e 2 reti: la Fiorentina lo acquistò nel 2017, per lui un anno a Terni e un altro a Bisceglie.