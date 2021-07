Spezia pronto a chiudere per l'acquisto del giovane danese Emil Kornvig

La Spezia - Altro colpo scandinavo in vista per lo Spezia. Secondo i danesi di B.T. il club bianco è pronto a chiudere per il 21enne centrocampista Emil Kornvig del Lyngby. L'affare dovrebbe andare in porto mercoledì con il danese che sarebbe tesserato dagli aquilotti e prestato contestualmente ai “cugini” del Sonderjyske per la prossima stagione.

Titolare dalla scorsa stagione, è un jolly di centrocampo di grande forza fisica, che ha giocato in diversi ruoli dalla cintola in su nel massimo campionato danese. Kornvig, che a gennaio aveva rinnovato fino al 2024, arriverebbe per una cifra intorno al milione di euro, mentre le visite mediche saranno svolte in Danimarca.

Il fatto di diventare un calciatore dello Spezia darebbe modo di poterlo richiamare alla base la prossima estate anche in presenza dello stop al mercato comminato dalla FIFA. Una sentenza su cui lo Spezia ha intenzione di dare battaglia.



