Spezia, firmano i giovani Podgoreanu e Styrmisson

La Spezia - Ventisette presenze in Primavera 1, tre reti e sei assist, dopo un anno all'ombra del Colosseo. Ma oggi Suf Podgoreanu è diventato virtualmente un giocatore dello Spezia: a soli 19 anni, il gigante israeliano con passaporto romeno, sceglie il Golfo dei poeti fra le tante possibilità che gli erano state prospettate. Considerato un'ala offensiva un po' anomala (scoprilo in questo videoquesto video), vista la sua stazza di 192 cm, piaceva non poco anche a Bologna ed Hellas Verona ma Pecini è riuscito a spuntarla anche dalla corte dell'Austria Vienna. Il passaggio da Trigoria a Melara è in via di definizione e il calciatore è già alla Spezia. Sarà uno dei tasselli fondamentali della Primavera ma spesso sarà aggregato alla prima squadra. Non è l'unico movimento ufficiale di giornata per lo Spezia: dal KR Reykjavík ecco il 2004 Birgir Steinn Styrmisson, il cui contratto è stato appena depositato. Ufficializzata poi anche la cessione in prestito alla Carrarese di Matteo Figoli.