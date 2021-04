Spezia: ecco i numeri per crederci

La Spezia - A cinque giornate dal termine lo Spezia in otto statistiche, per credere ad una corsa salvezza affascinante e alla portata dei ragazzi di Vincenzo Italiano.



33: i punti conquistati ad oggi

Dopo l'inarrivabile Chievo di Luigi Delneri edizione 01/02, nessuna matricola era riuscita ad ottenere un bottino simile a questo del suo primo campionato di serie A



42: i gol messi a segno

Sono 13 i gol segnati di destro e 13 i gol segnati di sinistro, 6 le reti di testa e 3 quelle arrivate su rigore. Manca ancora la rete da calcio di punizione



34: i calciatori utilizzati in stagione

Una rosa profonda e utilizzata in lungo ed in largo. Solo il Parma ne ha mandati in campo di più (39), dietro ci sono Bologna e Genoa (33) e poi il Cagliari (32)



53,3%: il possesso palla medio a partita

Marchio di fabbrica di una squadra che non teme di giocare il pallone e che non risente del fattore campo: è del 53,9% in casa e del 52,6% in trasferta



14: i calciatori mandati in rete

Una nutrita truppa di marcatori tra cui 7 attaccanti, 2 centrocampisti e 5 difensori. Anche negli assist c'è lo zampino di ogni reparto: 13 dalla difesa, 9 dal centrocampo e 10 dall'attacco



13: i punti conquistati da situazione di svantaggio

Lo Spezia è andato sotto 23 volte in stagione, ma è riuscito a pareggiare 6 volte e in 3 occasioni addirittura a vincere. E' successo contro Napoli, Cagliari e Crotone. Meglio solo Juventus (14 punti), Sassuolo e Inter (16 a testa)



1: la sconfitta da situazione di vantaggio

Lo Spezia si è portato avanti per 13 volte e poi ha vinto in 8 casi e pareggiato in 4. Una sola sconfitta, contro il Genoa nello scorso gennaio



15: i subentrati decisivi per il risultato

Protagonisti pur partendo dalla panchina, con un gol o assist, di un'azione da rete. Il fiuto di Italiano nei cambi se la gioca con i campioni di Pirlo (17) e l'occhio di Ranieri (16). Comandano Gattuso (21) e Gasperini (26), seguono De Zerbi (14) e Conte (14)