Spezia, ecco Stijepovic. Andrà in prestito alla Pistoiese

La Spezia - L'attaccante montenegrino Ognjen Stijepovic, classe 1999, è un nuovo giocatore dello Spezia Calcio. Per lui contratto triennale con la società aquilotta. La duttile punta originaria di Podgorica per la stagione 2021/22 sarà ceduto in prestito all'US Pistoiese 1921. Iniziata la carriera in patria

con la maglia dell'OFK Titograd, Stijepovic è stato acquistato dalla Sampdoria, con la cui formazione Primavera ha saputo mettersi in mostra tra il 2017 e il 2019; per lui anche una presenza in prima squadra nel 2018, suo esordio in A. Nelle ultime due stagioni, esperienze in Serie C con le maglie di Pistoiese, dove torna e dove segnò 5 reti in 17 presenze, Alessandria e Grosseto.