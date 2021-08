Spezia e fantacalcio, nuova stagione per schierare i beniamini di casa

La Spezia - Chi ci sta dando dentro questa settimana, chi aspetterà la terza giornata, chi sceglie le buste, chi l'asta o altre modalità ancora, chi bandisce i giocatori doppi, tripli ecc. e chi invece li accetta. Qualunque sia la ricetta, è di nuovo tempo di Fantacalcio. E per la seconda stagione, anche lo Spezia vedrà i suoi atleti a disposizione dei fantamanager di tutta Italia. Quali sono le attuali quotazioni – prendendo a riferimento la Gazzetta dello Sport - dei ragazzi di mister Thiago Motta? Sul fronte portieri guida Provedel (9), seguito da Zoet (2) e Kaprikas (1). Pezzo pregiato della difesa Erlic (8), che con la rete segnata al Pordenone nella prima uscita ufficiale stagionale ha confermato il buon feeling con il tabellino dei marcatori. Seguono Bastoni (6), Amian (5), Ferrer (5), Nikolaou (5, anche lui in rete in Coppa con un missile dalla distanza), Vignali (4), Capradossi (3), Sala (3), Colombini (1), Hristov (1). Con una quotazione di 14 fantamiliardi il neo arrivato Kovalenko è uno dei più considerati del centrocampo; pari valutazione per Maggiore, segue Leo Sena (6). Finisce qua al momento fantacalcistico il carnet della linea mediana, si passa al reparto offensivo: Nzola (19), Verde (16), Gyasi (13), Colley (11, terzo marcatore contro il Pordenone), Mraz (5). E di questo quintetto, i tre di mezzo hanno anche la qualifica di trequartista, per chi gioca con questo quinto ruolo.



Naturalmente, è chiaro che il calciomercato, aperto fino a fine mese, potrà cambiare e arricchire la rosa, con ovvie ripercussioni anche in chiave fantacalcistica. Ma, in ogni modo è il momento di imbracciare penne, taccuini e probabili formazioni, perché una nuova stagione di serie A e di fantacalcio è alle porte. E i beniamini di casa su cui puntare non mancheranno. Qualche indicazione può arrivare (ancora con fonte la Rosea) da quanto fantacalcisticamente espresso l'anno scorso? Guardando a chi ha giocato almeno metà delle partite di campionato (e che è ancora presente in vista del nuovo calcio d'inizio), Maggiore è stato quello con la media voto più altra (6.16; 6.55 come fantamedia, quindi media voto comprensiva di bonus e malus); segue Provedel (6.13; fantamedia 4.32), poi Nzola (6.04 e 7.38), Bastoni (6.02; 6.35), Verde (6 e 7), Erlic (5.95 e 6.45), Gyasi (5.83 e 6.27).