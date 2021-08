Spezia e Sassuolo lavorano al colpo Antiste

La Spezia - Sarebbe a buon punto la trattativa fra Spezia e Sassuolo da una parte e Tolosa dall'altra, per portare in Italia il promettentissimo attaccante francese Janis Antiste. Valutato oltre tre milioni di euro infatti il giocatore classe 2002 potrebbe approdare in maglia bianca e rimanervi per due anni per poi passare al Sassuolo. Nato e cresciuto nel Tolosa – dove ha giocato anche con l'aquilotto Amian – Antiste tra i professionisti ha messo insieme 39 presenze e otto gol confermandosi come uno dei talenti emergenti del calcio francese seguito anche da molti altri club.