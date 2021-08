Spezia e Bastoni avanti insieme, rinnovo fino al 2025

La Spezia - Simone Bastoni e lo Spezia hanno trovato l'accordo per il prolungmento del contratto che legherà il giocatore al club fino a giugno 2025. La società lo ha annunciato in serata dopo che nelle scorse ore erano state respinte le richieste di Brescia e Venezia.

"Il prodotto del settore giovanile aquilotto - scrive lo Spezia - classe '96, e tra i grandi protagonisti del biennio magico che ha visto lo Spezia tagliare il traguardo della promozione in Serie A e ottenere una storica salvezza, vestirà dunque la maglia delle Aquile per altre tre stagioni".