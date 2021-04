Spezia e Acerbis insieme fino al 2023

La Spezia - Sarà Acerbis a firmare le maglie dello Spezia Calcio per le prossime due stagioni. Continua il rapporto tra l'azienda bergamasca e gli aquilotti, cresciuti assieme in questi anni fino alla serie A. L'accordo era solo da ratificare da parte della nuova proprietà americana, ma di fatto già siglato negli scorsi mesi con soddisfazione di entrambe le parti. “La volontà è quella di creare un connubio sempre più stretto grazie a un progetto comune che siamo sicuri lascerà un segno importante e positivo non solo nell'azienda che rappresento, ma anche nella città della Spezia", le parole di Franco Acerbis, presidente di Acerbis Italia, affidate al sito ufficiale.

"L'ormai storica promozione dello scorso anno, che ha portato la squadra alla massima serie del Campionato di Calcio, la Serie A, ne è l'emblema. Il nostro sodalizio si fonda sulla professionalità e sulla stima reciproca che si è fortificata nel tempo, stagione dopo stagione. Acerbis è orgogliosa di questa partnership, consapevole che solo attraverso un forte spirito di squadra si possono ottenere grandi risultati". Si inizia dunque già a lavorare per la maglia del campionato 21/22, che si spera sia ancora serie A.