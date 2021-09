La Spezia - Prima seduta settimanale Follo stamani per lo Spezia ancora a ranghi ridotti per gli impegni delle nazionali. Il gruppo ha comunque ripreso gli allenamenti in vista del match di domenica contro l'Udinese per la terza giornata di Serie A. Con Erlic che ha svolto lavoro differenziato, gli altri ragazzi a disposizione di Motta hanno svolto lavori di attivazione, torelli e partitella a campo ridotto. Domattina di nuovo tutti in campo.