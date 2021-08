Spezia deja vu, a Cagliari con il centrocampo della Primavera 2015

La Spezia - I cinque minuti finali di Cagliari-Spezia sono un ponte tra l'Unipol Domus ed il Ferdeghini. Un ponte tra due epoche, un viaggio nel tempo di circa sei anni. Quando la Primavera aquilotta della stagione 2014/15 giocava con il 3-5-2 e, per alcune partite, nel centrocampo c'erano Maggiore, Bastoni e Vignali. Cresciuti uno di fianco all'altro e finiti a fare reparto in serie A, un sogno per loro e per la città.



Il regista di quella squadra era Russo, ma tra i 96 si era intrufolato l'odierno capitano Maggiore, di due anni più giovane ma già promessa. Trovò spazio soprattutto a Torneo di Viareggio, con le due mezzali Vignali e Bastoni ai suoi fianchi. Di quella squadra, in tanti fanno i professionisti.

Uno è Pietro Ceccaroni, che poche ore prima ha esordito in serie A con il Venezia. Sadiq ha già girato mezza Europa e ora è il bomber di punta della Liga2. Nura, tra tutti il predestinato per eccellenza, ha dovuto chiudere con il calcio. Il difensore Crocchianti ha perso due anni e prova a risorgere insieme al Siena. Il loro tecnico di allora, Fabio Gallo, allena il Potenza.