Spezia-Udinese la vinse De Paul

La Spezia - Galabinov all'andata e Rodrigo De Paul al ritorno. Finì 0-1 per gli ospiti Spezia-Udinese dello scorso campionato, con l'argentino in grande spolvero. Non a caso, in estate è passato all'Atletico Madrid per la bella cifra di 35 milioni di euro. Quel pomeriggio il fantasista conquistò un rigore e lo realizzò, mentre Chabot, autore dell'imprudente tackle che portò al penalty, arretrò definitivamente nelle gerarchie di Italiano, trovando sempre meno spazio.

Gli altri precedenti sono tutti relativi alla serie B e affondano nella prima metà del Novecento. Nel 1950 fu una doppietta di Nerone Reddi, triestino classe 1924, a fermare il risultato sul 2-0. Durante la guerra, nel campionato 42/43, un roboante 5-0 per gli aquilotti celebrò la vena delle mitiche tre C dell'attacco: Giovanni Costa (doppietta), Giovanni Costanzo ed Eusebio Castigliano. In rete anche un friulano doc come Antonio Gordini, originario di Grado.