Spezia-Torino affidata al big Daniele Orsato, c'è Mariani al Var

La Spezia - L'arbitro più in vista d'Italia ed uno dei più quotati al mondo per Spezia-Torino. Daniele Orsato della sezione di Schio è stato designato per la sfida salvezza in programma domani al Picco. Torna alla Spezia due e mesi e mezzo dopo aver diretto il pareggio per 2-2 contro il Parma. Un segnale dell'attenzione che viene riservata alla sfida delicatissima di domani.

Il fischietto veneto sarà coadiuvato da Alessandro Giallatini e Valerio Colarossi di Roma 2. Il quarto uomo sarà Manuel Volpi. Al Var ci sarà Maurizio Mariani di Aprilia con Rodolfo Di Vuolo di Castellammare di Stabia come AVAR