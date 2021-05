Spezia-Roma sfugge spesso ai pronostici. Per i giallorossi un solo punto nelle ultime sei trasferte

La Spezia - Prima volta in serie A al "Picco" per Spezia-Roma, l'epilogo di una stagione da incorniciare per le maglie bianche. Nei pochi confronti, tutti concentrati negli ultimi anni, il confronto è comunque sempre sfuggito ai pronostici: furono proprio i liguri, allora in serie B e con Mimmo Di Carlo in panchina, a provocare il 16 dicembre 2015 all'Olimpico la disfatta di Rudi Garcia, battendo i giallorossi ai rigori ed eliminandoli dalla Coppa Italia con il famoso rigore di Genny Acampora.



Anni dopo lo Spezia si è ripetuto sempre in Coppa Italia: parliamo dello scorso 19 gennaio, ancora nello stadio capitolino, quando la squadra di Italiano ha battuto ai supplementari per 4-2 quella di Fonseca, in un match che avrebbe comunque vinto a tavolino per un pasticcio della panchina romanista sulle sostituzioni. E quattro giorni dopo, sempre all'Olimpico, lo Spezia ha pareggiato con il gol di Verde giusto al 90' nel match di andata del campionato, facendo pensare a un'altra beffa ma qualche secondo dopo un gol di Pellegrini fissò il definitivo 4-3. E' una Roma che pareggiando al "Picco" sarebbe automaticamente qualificata per la Conference League, spezzando un periodaccio per quanto concerne le gare in esterna: un punto nelle ultime 6 trasferte, il 2-2 a casa-Sassuolo, lo scorso 3 aprile. L’ultima vittoria esterna giallorossa risale al 3 marzo scorso, 2-1 a Firenze.



E a proposito di pronostici, le quote sono tutte dalla parte dei giallorossi: Roma nettamente favorita tanto che la vittoria è quotata a 1,60, mentre lo Spezia è distante, a 4,90. Anche il pareggio è considerato improbabile, a 4,60. Questa la previsione degli analisti, che si basa non solo sulla differenza in classifica, ma anche sul fatto che gli aquilotti hanno già ottenuto il loro obiettivo, la salvezza, mentre i giallorossi qualcosa da giocarsi ce l'hanno ancora.